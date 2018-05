Atari VCS disponibile al preordine su Indiegogo per un periodo limitato

Come anticipato a inizio mese, a partire da oggi Atari VCS è disponibile al preorder su Indiegogo, permettendo di acquistare in anticipo uno dei due modelli messi in commercio. Vediamo le caratteristiche e le differenze delle due edizioni.

Da un lato troviamo l'Atari VCS Day One Collector's Edition, modello proposto a 299 dollari che si distingue per il case realizzato in legno, mentre dall'altro troviamo l'Atari VCS Onyx, variante in plastica lucida proposta a 199 dollari. Dal momento che entrambe le versioni saranno disponibili solo per un periodo limitato, vi invitiamo a valutare l'idea del preorder su Indiegogo nel caso foste interessati a procurarvele.

Come acquisti standalone troviamo anche il joystick classico (29 dollari) e un controller moderno (49 dollari), da accostare eventualmente alle periferiche compatibili. Oltre ad offrire un'esperienza di intrattenimento versatile per il salotto, la console includerà al suo interno oltre 100 classici proposti con l'Atari Vault, tra cui segnaliamo Asteroids, Centipede, Breakout, Missile Command, Gravitar e Yars' Revenge. Ricordiamo che i primi modelli di Atari VCS verranno distribuiti durante la primavera del 2019 a tutti coloro che effettueranno il preordine.

Per dare un ulteriore sguardo alla console potete gustarvi il nuovo trailer (proposto in cima alla notizia) e le immagini riportate a fondo pagina.