Atari VCS: la nuova console esce a metà giugno, prezzi da 299 dollari

Inizialmente attesa per lo scorso autunno, la console Atari VCS è in procinto di debuttare negli Stati Uniti a partire dal 15 giugno, come annunciato dalla compagnia in una nota inviata alla stampa.

Atari VCS sarà in vendita nei negozi Best Buy, GameStop, Micro Center e online sul sito ufficiale, con una serie di promozioni e sconti esclusivi per il day one. Il pacchetto base costerà 299.99 dollari ma sarà possibile acquistare anche un bundle che include la console, un joystick classici e un controller moderno al prezzo di 399,99 dollari.

Il nuovo Atari VCS presenta un SoC AMD Ryzen embedded R1606G e una GPU Radeon Vega, la compagnia fa sapere che la console può supportare il 4K a 60fps ma non è chiaro se questa opzione sarà abilitata al lancio o se verrà sbloccata successivamente tramite aggiornamento.

La console viene venduta con 100 giochi preinstallati, tra cui 18 classici da sala e 82 giochi per Atari VCS 2600, altri titoli arriveranno nel prossimo futuro. Al momento Atari non ha annunciato nulla riguardo il debutto del nuovo VCS in altri continenti, ad oggi il lancio è stato confermato nei soli Stati Uniti mentre non sappiamo quando e se l'hardware arriverà anche in Europa.