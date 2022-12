Atari VCS: la piccola console è a rischio per i problemi dell'azienda

Se siete tra i fan dell'Atari VCS, sappiate che il futuro della console appartenente alla storica azienda videoludica è seriamente a rischio e le probabilità che nuove unità non riescano a raggiungere gli scaffali dei negozi sono parecchio elevate.

Ad influire sulla decisione dell'azienda potrebbe essere il report relativo all'anno fiscale 2022/2023, nel quale è stato registrato non solo un notevole calo degli introiti, ma un vero e proprio crollo nel settore delle vendite dell'hardware. Questo significa che Atari VCS è stato un flop ed è improbabile che la produzione possa riprendere in futuro, elemento che rende tutte le console ancora sugli scaffali le ultime disponibili.

Va precisato che non vi è alcun annuncio ufficiale da parte di Atari in merito allo stop della produzione, ma oltre agli insistenti rumor arrivati da utenti ben informati, è stato notato anche che molti negozi americani non hanno più la console in vendita e persino il sito ufficiale non permette l'acquisto. Insomma, i segnali sono numerosi ed è improbabile che le voci in circolo siano poco veritiere.

In attesa di qualche comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati per chiarire la situazione, vi ricordiamo che Atari VCS è disponibile da più di un anno al prezzo di 299 euro.