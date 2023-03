Atari è in vena di spese e compra Nightdive, publisher del remake di System Shock

Atari Corporation ha annunciato l'acquisizione di Nightdive Studios per la cifra di dieci milioni di dollari. Nightdive è un publisher indipendente che possiede nel proprio portafoglio una vasta gamma di IP classiche, tra cui System Shock.

L'editore si appresta a pubblicare il remake di System Shock a fine maggio, Nightdive negli anni ha pubblicato anche le versioni rimasterizzate di Turok e Tuorok 2, oltre a Shadow Man, solamente per citare alcune delle produzioni della compagnia.

Dal mese di aprile Nightdive Studios passerà sotto il completo controllo di Atari, la compagnia americana sta continuando a lavorare per valorizzare il suo catalogo IP e con questa acquisizione l'azienda aggiungerà altri brand importanti alla lista di licenze in proprio possesso.

Negli anni scorsi Atari ha comprato MobyGames, ha rilanciato lo storico VCS 2600 ed ha pubblicato una raccolta per festeggiare il cinquantesimo anniversario, senza dimenticare l'uscita di LEGO Atari VCS 2600 nel 2022. Atari dunque è viva e vegeta e sebbene l'azienda non abbia più la rilevanza di un tempo sul mercato, l'eredità del marchio continua a sopravvivere grazie ad una serie di operazioni commerciali mirate alla preservazione del patrimonio storico e culturale di Atari Corporation, azienda nota per giochi come Pong, Breakout, Asteroids, Centipede e tanti altri classici.