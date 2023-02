Atari XP 50th Anniversary è sold out: la limited edition da 1000 dollari già esaurita

A diversi mesi di distanza dall'annuncio di Atari 50 The Anniversary Celebration, la raccolta curata da Digital Eclipse Software viene affiancata da una speciale edizione da collezione alternativa.

Battezzata Atari XP 50th Anniversary Limited Edition, quest'ultima è costituita da un set di dieci cartucce per console originali, dedicate però a una selezione di giochi Atari particolarmente rari o addirittura mai pubblicati. Ognuno dei titoli è racchiuso all'interno di una custodia dedicata, contenete anche uno stand, una spilla e altri gadget a tema. Poste in ordine, le confezioni vanno a comporre una box che riporta sul dorso l'icona realizzata per il cinquantesimo anniversario di Atari.

Di seguito, trovate l'intera selezione di titoli scelti per essere inclusi nella Atari XP 50th Anniversary Limited Edition:

Adventure ;

; Asteroids ;

; Centipede ;

; Crystal Castles ;

; Gravitar ;

; Haunted House ;

; Missile Command ;

; Super Breakout ;

; Warlords ;

; Yars' Revenge;

La raccolta è stata prodotta in sole 100 copie, per le quali sono stati aperti i preordini in data 7 febbraio 2023. Il prezzo di listino, come prevedibile, è andato di conseguenza a collocarsi su livelli decisamente elevati, con il prodotto proposto a 999,99 dollari. A dispetto del prezzo proibitivo, nel momento in cui scriviamo - venerdì 10 febbraio 2023 - la Atari XP 50th Anniversary Limited Edition risulta già completamente esaurita.

Per gli appassionati della storia del videogioco, ricordiamo l'annuncio della giochi inclusi nella raccolta Atari 50: The Anniversary Celebration.