Ataribox: pubblicate le prime immagini ufficiali del controller

Nei giorni scorsiha pubblicato sulla propria pagina Facebook le prime immagini ufficiali del controller della sua nuova console, l'

Secondo quanto scritto nel post, la società voleva aspettare il lancio per svelarlo al grande pubblico, ma in preda all'entusiasmo alla fine ha deciso di agire diversamente togliendo fin da subito ii veli al joystick.

A giudicare dai commenti degli utenti, l'accoglienza si è rivelata piuttosto variegata. Il look vintage è stato notevolmente apprezzato da molti giocatori, così come il design pulito e molto piacevole. Tanti altri, invece, hanno espresso dubbi sulla configurazione del controller, caratterizzato dalla presenza di un unico pulsante e di un unico stick (oltre a Home e Back), giudicata perfetta per i titoli classici ma del tutto inadeguata per quelli del 2017.

Voi cosa ne pensate? Potete ammirare gli scatti nella galleria in calce. Il lancio della nuova Ataribox, che utilizzerà processori AMD custom con tecnologia Radeon Graphics, è previsto per il secondo trimestre del 2018. Secondo il suo creatore, Feargal Mac Conuladh, riuscirà ad avere successo laddove le Steam Machine hanno fallito.