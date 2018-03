Ataribox sarà presentata la prossima settimana alla GDC di San Francisco

ha annunciato che la consolesarà presentata ufficialmente la prossima settimana durante la Game Developers Conference 2018, in programma a San Francisco dal 19 al 23 marzo.

In questa occasione, la compagnia svelerà il design definitivo di Ataribox, il prezzo, la data e le modalitò di lancio, mentre non è chiaro se in fiera saranno presenti anche delle demo station che permetteranno di vedere in azione la console e i primi giochi annunciati.

Durante la GDC, ATARI dovrebbe anche svelare le specifiche tecniche complete della piattaforma, al momento sappiamo che Ataribox sarà basata su due processori Custom AMD basati su tecnologia Radeon Graphics, mentre il sistema operativo sarà una versione personalizzata di Linux. Non ci resta chee attendere la prossima settimana per saperne finalmente di più su Ataribox.