Atelier celebra il 25° anniversario con un trailer: il prossimo gioco sarà svelato a breve

Per celebrare il 25° anniversario dall'uscita del primo capitolo della serie Atelier, e il team di sviluppo Gust hanno pubblicato un nuovo trailer che nasconde qualche indizio sul futuro della proprietà intellettuale.

Il filmato in questione non si limita a ripercorrere la storia della longeva serie pubblicata da Koei Tecmo, ma include anche un piccolo indizio su cosa ci aspetterà nelle prossime settimane. Dopo aver mostrato le immagini di ogni singolo titolo appartenente al brand, il trailer si conclude con un breve teaser che svela le ambientazioni del prossimo capitolo, il cui annuncio è fissato al prossimo 16 settembre 2022, in occasione del tanto atteso Tokyo Game Show 2022. Purtroppo non conosciamo ulteriori dettagli sul futuro titolo della serie, ma ci separa davvero poco tempo dal momento del reveal sul palco dell'evento giapponese durante il quale numerosi sviluppatori mostreranno qualcosa di nuovo.

Prima di lasciarvi al filmato celebrativo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una recensione di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, titolo disponibile su PC, Nintendo Switch e PlayStation 4.

