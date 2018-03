Atelier Lydie & Suelle arriva in Europa il 30 marzo su PC, Switch e PS4

annuncia l'arrivo di, disponibile in tutta Europa il 30 Marzo 2018 su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC (via Steam).

In Atelier Lydie & Suelle The Alchemists and the Mysterious Paintings i giocatori saranno in grado di sintetizzare oggetti mentre sono in battaglia, tramite il Battle Mix e l’Extra Mix, ognuno di essi permette una nuova gamma di opzioni strategiche. Battle Mix si concentra sulla creazione di speciali ricette di battaglia che migliorano le armi o causano un drastico cambiamento delle condizioni del campo di battaglia in modo da offrire ai giocatori un vantaggio tattico. Extra Mix utilizza elementi pre-sintetizzati e consente al giocatore di aggiungere nuove caratteristiche in modi prima impossibili. Extra Mix consente la creazione della Enormous Bomb, che ha un raggio esplosivo più ampio e infligge più danni di una normale bomba. L'alchimia è tua amica, quindi sperimentare vari ingredienti può portare a risultati unici, con molti oggetti diversi abbinabili allo stile di gioco di qualsiasi giocatore.

In Atelier Lydie & Suelle The Alchemists and the Mysterious Paintings ritroverai i protagonisti dei capitoli precedenti del misterioso titolo: Atelier Sophie e Atelier Firis. Inoltre ritornano Sophie, Plachta, Firis e sua sorella Liane per aiutare Lydie e Suelle. Mentre lavorano duramente per affinare le loro abilità, le gemelle scoprono un dipinto dall'aspetto misterioso e, mentre cercano di indagare, vengono risucchiate all’interno di un mondo ricco di materiali rari, perfetti per l'alchimia. Questo fatidico incidente è l'inizio di un'avventura nuova di zecca che le porterà a conoscere nuovi personaggi e nuove esperienze, utili al raggiungimento del loro obiettivo: essere il miglior atelier della terra.