Atelier Lydie & Suelle uscirà in Europa su PC, PS4 e Switch il 30 marzo 2018

Come annunciato nella giornata odierna da, capitolo che festeggia i 20 anni della sua serie di appartenenza, sarà disponibile in Europa su PC (via Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch a partire dal 30 marzo 2018.

Effettuando il pre-order del gioco presso i rivenditori selezionati, i giocatori otterranno diritto ad alcuni costumi bonus ispirati ai personaggi di Marie ed Erie, insieme ad una serie di ingredienti alchemici da utilizzare in-game e la composizione musicale utilizzate durante le scene di battaglia. Pre-ordinando il titolo sul PlayStation Network entro le prime quattro settimane dal lancio del gioco, sarà possibile ricevere due costumi aggiuntivi.

