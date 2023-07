Atelier Marie Remake The Alchemist of Salubrg: il nuovo trailer celebra l'uscita del gioco

Circa due mesi fa abbiamo avuto modo di parlarvi dei disastri di Marlone in Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salubrg, dopo che nel maggio 2023 la saga ha compiuto venticinque anni. Per celebrare in grande stile il lieto evento, Koei Tecmo è tornata sulla scena videoludica con un rifacimento alquanto atteso dai fan della serie.

Purtroppo, però, nella recensione di Atelier Marie The Alchemist of Salubrg abbiamo parlato di un Remake sotto tono e ben lontano da quanto ci si potesse aspettare da un titolo che puntava in alto per la serie. Ciò nonostante, i festeggiamenti continuano anche a distanza di due giorni dalla pubblicazione del gioco, con il launch trailer del lavoro di Koei Tecmo che ci ricorda la pubblicazione del Remake desiderato da molti. "Marie frequenta con risultati alterni l'Accademia Reale di Magia per studiare l'alchimia", è possibile leggere nelle informazioni del titolo.

"Per sostenere uno speciale esame in vista del diploma, il suo professore decide di assegnarle un laboratorio" ed è da queste premesse che Marie dovrà fare di tutto per ottenere l'agognato titolo di studi, migliorando quanto più possibile le sue abilità alchemiche in un'avventura dalle tinte ruolistiche giapponesi. Siete pronti a percorrere questo nuovo cammino in Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg?