Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack annunciato da Koei-Tecmo, uscirà anche in Europa

Koei Tecmo ha annunciato Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC, la raccolta sarà disponibile in tutto il mondo dal 22 aprile. Ma cosa include questo pacchetto?

All'interno di Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack trovano posto ben tre giochi: Atelier Firis The Alchemist and the Mysterious Journey DX, Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book DX e Atelier Lydie & Suelle The Alchemists and the Mysterious Paintings DX.

Tutti i e tre i giochi includeranno la maggior parte dei DLC già pubblicati, inoltre si parla di nuovi contenuti come nel caso di Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book DX, titolo che vedrà un nuovo episodio e un costume aggiuntivo per Sophie.

In Giappone Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack sarà disponibile nelle edizioni Premium Box e Special Collection Box, ogni titolo sarà in vendita anche singolarmente. Non è chiaro se queste versioni arriveranno anche in Europa, al contrario del pacchetto standard disponibile in formato fisico e digitale su console (solo digitale, via Steam, su PC) dal 22 aprile.

Con questa raccolta Koei Tecmo vuole allargare la fanbase della saga, permettendo anche a coloro che hanno scoperto Atelier solo con i più recenti episodi di scoprire una trilogia importante per la serie targata Gust.