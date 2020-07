Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy annunciato per PS4, Switch e PC

Nel corso del Nintendo Direct Mini andato in onda questo pomeriggio, Koei Tecmo Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno annunciato Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, nuovo capitolo del franchise JRPG di Atelier destinato ad arrivare in inverno su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC via Steam.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy si configura come il sequel diretto di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, gioco di successo che è riuscito a vendere ben 420 mila copie in tutto il mondo. Nel nuovo capitolo della serie Atelier, Ryza farà il suo trionfale ritorno come personaggio principale, entrando nella storia del franchise come la prima eroina protagonista di due titoli della serie pubblicati in successione.

Durante il Nintendo Direct Mini di luglio è stato mostrato un primo video gameplay con le missioni iniziali di Ryza. Durante la presentazione Koei Tecmo e Gust hanno anche mandato online il sito teaser di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Maggiori dettagli sul gioco verranno forniti il 29 luglio alle ore 17:00, quando andrà in onda una trasmissione dedicata al gioco e verrà arricchito il sito ufficiale.