Atelier Ryza 2: Modalità Foto e personalizzazione degli ambienti nel nuovo trailer

Annunciato durante il Nintendo Direct Mini di luglio, Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy torna a farsi vedere nel nuovo filmato pubblicato da Koei Tecmo e dagli sviluppatori di GUST Studios, con un focus particolare su alcune funzionalità del titolo.

Nel nuovo video di gameplay, il seguito diretto del primo Atelier Ryza mostra alcune funzionalità "secondarie" ma ormai sempre più gradite dalle varie community dei giocatori. Come si vede infatti Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy offrirà una ricca Modalità Foto con la quale immortalare i propri momenti preferiti. L'editor integrato permetterà anche di modificare a proprio piacimento le immagini con tanto di pose differenti e vari filtri. La seconda parte del filmato mostra invece la personalizzazione del proprio laboratorio: sarà possibile infatti gestire ogni aspetto della base, dall'arredamento, alle colorazioni, passando ovviamente per la scelta dei pavimenti. Infine una breve sequenza sul rapporto tra il nostro alter ego virtuale e i companions chiamati Puni che potranno a loro volta essere personalizzati.

Prima di lasciarvi al video vi ricordiamo che Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC il 26 gennaio del 2021 (per il Nord America). Sulle nostre pagine potete trovare un'interessante intervista agli sviluppatori di Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy.