Atelier Ryza 2: il nuovo trailer del prologo e gli aggiornamenti gratuiti, ecco i dettagli

Koei Tecmo e gli sviluppatori di GUST Studios hanno pubblicato il trailer del prologo di Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, annunciando gli aggiornamenti gratuiti che accompagneranno il lancio dell'atteso JRPG.

A partire da fine dicembre sarà infatti disponibile il primo aggiornamento gratuito per Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy che introdurrà un'espansione della modalità foto con i mostri , il Weasel Roast n.2 e n.3 e l'aggiunta della difficoltà Legend per i più temerari. Da fine gennaio invece la modalità foto si aggiornerà con nuovi oggetti e cornici dedicate, insieme al pacchetto di musiche di sottofondo che accompagnano la campagna principale. Koei Tecmo ha poi annunciato diverse collaborazioni che coinvolgeranno Atelier Ryza 2 e altri franchise e che arriveranno nel corso del 2021. Maggiori dettagli verranno rivelati in seguito.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy uscirà il 3 dicembre per il mercato giapponese, per poi arrivare il 26 gennaio negli Stati Uniti e il 29 gennaio in Europa su PS4, PS5 e Nintendo Switch. La versione per PlayStation 5 riceverà un aggiornamento next-gen. Sulle pagine di Everyeye potete trovare una lunga intervista con il produttore di Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy.