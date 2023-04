Atelier Ryza 3 si aggiorna, tra migliore generali e novità per la Photo Mode

Koei Tecmo e Gust hanno annunciato che il JRPG Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key si è aggiornato alla versione 1.1.0. Vediamo insieme le novità apportate dal nuovo pacchetto.

Stando a quanto abbiamo appreso dalle note di patch, l'ultimo aggiornamento del gioco ha applicato alcune migliorie generali e risolto alcuni problemi di visualizzazione, introducendo nel contempo nuovi effetti e schermate per la Photo Mode. Tra le altre cose, inoltre, il nuovo update segnerà l'introduzione nel gioco di nuovi artefatti: Weasel Roast, Lamb Roast e Devil Roast, tradotti letteralmente come 'arrosto di donnola, di agnello e del diavolo'. Per saperne di più, vi invitiamo a dare un'occhiata alle note di patch complete condivise da publisher e sviluppatori. Potete trovarle di seguito:

alla modalità Foto verranno aggiunti nuovi fotogrammi ed effetti;

saranno aggiunti al gioco gli antichi artefatti Lamb Roast, che misura la quantità di danni che si possono infliggere in cinque turni di battaglia, Weasel Roast, che consente ai giocatori di combattere e sconfiggere i mostri in condizioni prestabilite, e Devil Roast, che permette ai giocatori di trasformare l'avversario in qualsiasi mostro desiderino. Lamb Roast fornirà ricompense in base al danno totale, al numero massimo di concatenazioni e al danno massimo di un singolo attacco, mentre Weasel Roast fornirà ricompense se l'avversario viene sconfitto entro cinque turni;

risolto un problema a causa del quale alcune missioni di consegna di equipaggiamento, oggetti o strumenti di raccolta non venivano considerate completate quando l'attrezzo in questione veniva disequipaggiato prima della consegna;

risolto un problema nella missione "The Recipe Sleeps at the Old Fairystone Silo" che rendeva impossibile accedere alla porta dopo una battaglia;

corretto un problema che rendeva impossibile scalare alcune cascate con la bestia d'acqua nella regione di Cleria;

risolti alcuni problemi di visualizzazione;

altri piccoli aggiustamenti e correzioni di bug generali;

Siete curiosi di saperne di più su questo titolo? Vi basterà sfogliare la nostra recensione di Atelier Ryza 3.