Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key annunciato per Switch, PS4, PS5 e PC - Aggiornata

Il Nintendo Direct di settembre ci ha regalato anche l'annuncio di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, terzo capitolo della serie di videogiochi di ruolo sviluppati da Gust per conto di Koei Tecmo, a sua volta appartenente al ben più ampio e longevo franchise di Atelier.

Il trailer mostrato nel corso dell'evento ha confermato il 24 febbraio 2023 come data di lancio per il titolo, che per il momento è confermato solo su Nintendo Switch. Basato sul medesimo gameplay dei suoi diretti predecessori, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key vedrà Ryza e i suoi amici salpare per una nuova avventura con l'obiettivo di scoprire la causa della comparsa di alcune strane isole.

Il gioco sarà ambientato in un vasto mondo di gioco e permetterà di aggiungere al proprio party ben undici eroi differenti, ognuno caratterizzato da una storia unica. In combattimento potranno collaborare tra loro per attivare abilità di vario tipo, che potranno essere utilizzate in base alle necessità. Non mancheranno, inoltre, degli elementi del tutto nuovi che avremo modo di scoprire da qui all'uscita del gioco fissata per il prossimo mese di febbraio.

Aggiornamento ore 17:15 - Dopo la conclusione del Nintendo Direct, Koei Tecmo ha confermato che Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key uscirà pure su PS4, PlayStation 5 e PC via Steam, oltre che su Switch. La compagnia di sviluppo mostrerà nuove scene tratte dal gioco su YouTube domani 14 settembre alle ore 14:00, inoltre ha anche confermato che Atelier Ryza 3 sarà tra i protagonisti del Tokyo Game Show 2022 (era proprio lui il nuovo gioco segreto di Gust menzionato a fine agosto).