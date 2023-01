Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key è stato rinviato, ma non di molto

A finire nell'ormai sempre più lungo elenco dei giochi rinviati troviamo anche Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, il titolo pubblicato da koei Tecmo che, per fortuna, non arriverà tanto più tardi rispetto al previsto.

Inizialmente previsto per il 22 febbraio 2023 in Giappone e per il 24 febbraio 2023 nel resto del mondo, il terzo capitolo della serie sviluppata da Gust approderà sugli scaffali con un mese esatto di ritardo. I giocatori giapponesi dovranno attendere fino al 23 marzo, invece quelli italiani potranno mettere le mani sul gioco a partire dal 24 marzo su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (Steam).

Ecco di seguito il comunicato diffuso dagli sviluppatori:

"Ci scusiamo per il ritardo con tutti coloro che stavano aspettando l'arrivo di Atelier Ryza 3. Con l'obiettivo di rendere questo gioco un degno finale per Ryza e i suoi amici, abbiamo affrontato numerose sfide come quella di permettere ai giocatori di avventurarsi in spazi aperti e offrire un comparto grafico in grado di rendere al meglio ogni personaggio. Il nostro team si prenderà del tempo aggiuntivo per qualche ritocco finale, così che tutti possano godersi il miglior gioco possibile. Stiamo rendendo Atelier Ryza 3 un titolo ancora più bello per far sì che valga la pena attendere. Apprezziamo la vostra pazienza."

