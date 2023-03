Atelier Ryza 3: guida e trucchi per muovere i primi passi

Nei giorni scorsi Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è infine giunto su PC e console per proporre una rilassante avventura dai temi estivi agli affezionati del franchise di Gust Corporation e Koei Tecmo Games.

Benché sia abbastanza improbabile che qualcuno decida di scoprire la trilogia di Ryza partendo direttamente dal suo terzo e ultimo capitolo (che abbiamo esaminato nel dettaglio nella nostra recensione di Atelier Ryza 3), abbiamo preparato una guida che potrebbe semplificare la vita tanto ai fan storici della fanciulla quanto agli utenti alle prime armi. Prima ancora di iniziare a esplorare il vasto mondo di Atelier Ryza 3, prendete quindi qualche appunto!

Sintetizzate quanto prima gli utensili

Come di certo sapranno gli esperti conoscitori della saga, Atelier prevede che il giocatore esplori il mondo e, allo scopo di creare oggetti completamente nuovi. In base allo strumento utilizzato, però, un punto di raccolta può garantire l'accesso a materiali differenti, ragion per cui è molto importante possedere e utilizzare tutti i vari utensili.Dal momento che nelle prime ore della vicenda potrete servirvi soltanto del bastone di Ryza per distruggere piccole rocce o far cadere i frutti dagli alberi, il nostro consiglio è quello diper sintetizzare quantomeno il martello, il falcetto, l'ascia, il retino degli insetti e non ultima la canna da pesca, in questo modo durante le sessioni esplorative avrete modo di interagire con tutti i punti di raccolta disseminati per le mappe. Una volta creati i suddetti, però,, e di tanto in tanto assicuratevi pure di migliorarli: ogni utensile, del resto, possiede dei tratti che aumentano la qualità o il numero degli oggetti ricavabili presso i punti di raccolta.

Esplorate ogni luogo

Ogni JRPG che si rispetti dovrebbe poter contare su una componente esplorativa massiccia, e. Anzi, a voler essere del tutto precisi, esplorare con attenzione le varie aree del mondo gioca da sempre un ruolo estremamente cruciale nel franchise di Gust e Koei Tecmo, in quanto permette di raccogliere oggetti rari e al contempo lottare coi mostri per accrescere il livello della squadra.Una volta realizzati gli utensili menzionati nel paragrafo precedente, dovreste assicurarvi di perlustrare da cima o fondo ogni singola zona visitata, in questo modo vi imbatterete in nemici sempre diversi, troverete i materiali esclusivi delle singole aree e soprattutto avrete maggiori chance di recuperare gli innumerevoli forzieri del tesoro nascosti un po' ovunque. Qualora un oggetto in lontananza dovesse catturare la vostra attenzione, assicuratevi di esaminarlo da vicino,

Registrate i punti di interesse

Dal momento che la mappa del mondo di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è alquanto vasta, gli sviluppatori hanno previsto ancora volta la possibilità di servirsi del viaggio rapido per raggiungere velocemente i luoghi più distanti dal nascondiglio dei nostri beniamini.Per semplificare i vostri spostamenti e risparmiare tanto tempo preziosi,, che sulla mappa del mondo sono contrassegnati da icone gialle; una volta fatto questo, sarete liberi di tornare in qualsiasi momento nei pressi di un'area già conosciuta, per poi dirigervi verso la destinazione successiva.

Tra l'altro, almeno inizialmente il cestino di Ryza potrà contenere al massimo 300 oggetti (che diverranno prima 400 e poi 500 attraverso gli upgrade eseguibili nel menu principale), il che vi costringerà di tanto a tanto a tornare nel suo atelier per svuotarlo e magari riposare per recuperare gli HP persi nel corso delle battaglie. Scoprire i vari punti di interesse, rientrare qualche secondo nell'atelier e subito dopo riprendere l'avventura ridurrà drasticamente le chance di dover gettar via le materie prime in eccesso. Anche perché, sebbene a prima vista il limite dei 300 oggetti raccoglibili possa sembrare abbastanza ragionevole, all'atto pratico vi accorgerete da soli che bastano pochi minuti per occupare tutto lo spazio disponibile nel cesto.

Sintetizzate tutto!

Indipendentemente dalla qualità finale dell'oggetto sintetizzato, ogni volta che creerete un'oggetto attraverso l'alchimia riceverete deiper apprendere nuove ricette alchemiche.Dal momento che uno strumento realizzato per la prima volta conferisce molti più punti del normale, dovreste cercare di sintetizzare almeno una volta ogni singolo oggetto del gioco, a prescindere dal fatto che vi serva o meno.

Per evitare gli sprecare risorse preziose, che altrimenti potreste faticare a ritrovare, cercate magari di piazzare nel calderone materiali comuni e di bassa qualità. Dando ascolto al nostro suggerimento, già nelle prime fasi dell'avventura vi ritroverete con migliaia di SP da spendere nelle indispensabili abilità che migliorano le capacità di raccolta di Ryza (consentendole appunto di trovare nuovi oggetti), la quantità e soprattutto la qualità delle materie prime estraibili nei pressi dei punti di raccolta.

Alternate le modalità

Seguendo le orme dei primi due capitoli della trilogia, le battaglie di Atelier Ryza 3 possono essere affrontate in due diverse modalità che l'utente può alternare di continuo. Chiamata "Aggressive Mode", la prima consente ai compagni controllati dall'intelligenza artificiale di usare liberamente le proprie skill e dare fondi ai, necessari per utilizzare le bombe e gli altri oggetti posizionati nell'inventario. La seconda, che prende il nome di "Support Mode", prevede invece che gli alleati combattano ricorrendo soltanto agli attacchi standard, allo scopo di accumulare i CC e glirichiesti per far salire il cosiddetto "Livello di Tattica" e quindi il numero di attacchi concatenabili in un singolo turno. Passare continuamente da una modalità all'altra e soprattutto comprendere quando cambiare è estremamente importante, al fine di non ritrovarsi a corto di CC e AP.