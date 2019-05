Atelier Ryza annunciato da Koei-Tecmo, ecco i primi dettagli

Tramite le pagine di Dengeki PlayStation e Famitsu arrivano i primi dettagli su Atelier Ryza The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout, nuovo episodio (annunciato nella notte) della serie targata Koei-Tecmo.

Atelier Ryza The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout uscirà durante l'autunno 2019 in Giappone su PlayStation 4, PC Windows e Nintendo Switch, Gust ha promesso aggiornamenti e maggiori dettagli nel corso della giornata odierna, quando il sito teaser si aggiornerà con le prime informazioni sul progetto.

Atelier Ryza è sviluppato da Gust Nagano, i lavori sono andati avanti in parallelo con lo sviluppo di Atelier Lulua, rispetto ai precedenti episodi questo nuovo titolo proporrà uno stile grafico maggiormente realistico, personaggi maggiormente caratterizzati e in generale una trama più curata. Protagonista dell'avventura sarà Ryzalin Staud (doppiata da Yuri Noguchi) affiancata da altri tre personaggi mostrati nell'artwork principale, ovvero una sacerdotessa, una scolaretta ed un soldato.

Al momento Atelier Ryza The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout non è stato annunciato per il mercato occidentale, restiamo in attesa di saperne di più.