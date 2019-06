Atelier Ryza: nuove immagini e video di annuncio della versione occidentale

Come preannunciato con un teaser trailer, i vertici di Koei Tecmo confermano la volontà di effettuare la localizzazione in inglese di Atelier Ryza per portare in Europa e Nord America il nuovo action JRPG in sviluppo presso gli autori giapponesi di Gust.

L'avventura di Atelier Ryza ci porterà a compiere un lungo viaggio insieme a Lent, Tao e Klaudia, tre ragazzi del villaggio di Razenboden che vorranno soddisfare la loro curiosità addentrandosi all'interno delle regioni più pericolose del loro universo fantasy.

Dal punto di vista del comparto grafico, i Gust Studios riferiscono di aver lavorato alacremente sul sistema di gestione dell'illuminazione dinamica per conferire ai personaggi e alle ambientazioni dei toni più accesi, con ombre più nette e una maggiore differenza cromatica e stilistica tra le regioni che avremo modo di esplorare durante la campagna principale.

Sotto il profilo strettamente ludico, il progetto trarrà forza dall'esperienza maturata dagli autori giapponesi con i precedenti capitoli della serie ruolistica di Atelier: il sistema di combattimento sarà pesantemente influenzato dall'Alchimia, una disciplina appresa in giovinezza dagli eroi di Razenboden e alla quale ci affideremo per avere la meglio sui nemici di turno.

Nel lasciarvi alle ultime immagini e al nuovo video di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, vi ricordiamo che il prossimo JRPG di Gust e Koei Tecmo arriverà su PC, PS4 e Nintendo Switch il prossimo 29 ottobre in Nord America e l'1 novembre in Europa.