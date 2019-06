Atelier Ryza: il nuovo teaser anticipa l'annuncio della localizzazione occidentale

Attraverso le pagine del proprio profilo YouTube ufficiale, i vertici di Koei Tecmo pubblicano un teaser trailer che anticipa l'ormai imminente annuncio della versione occidentale di Atelier Ryza per PC, PS4 e Nintendo Switch.

L'avventura ruolistica in salsa JRPG sviluppata dagli autori giapponesi di Gust sarà infatti la protagonista di un nuovo evento in streaming che coinvolgerà il canale YouTube di Koei Tecmo nella giornata di giovedì 27 giugno.

L'unica informazione offertaci dall'ultimo teaser trailer riguarda proprio l'utilizzo della lingua inglese per annunciare questo evento, un chiaro indizio dell'ormai prossimo reveal della trasposizione occidentale di questo ambizioso progetto ispirato alla più nobile della tradizione action ruolistica del Sol Levante.

Così come abbiamo imparato a conoscere con la scheda che ha accompagnato le prime immagini di Atelier Ryza, il gioco di ruolo di Gust avrà per protagonisti Lent, Tao e Klaudia, tre ragazzi del villaggio di Razenboden che decideranno di fuggire per andare a caccia di avventure nelle regioni più pericolose del loro mondo fantasy. Il sistema di combattimento unirà gli attacchi a turni della tradizione JRPG a dei frangenti action in tempo reale in cui potremo utilizzare delle armi bianche e delle magie basate sulla disciplina dell'Alchimia.

In Giappone, Atelier Ryza è previsto al lancio per il 26 settembre sulle medesime piattaforme della versione che, presumibilmente, approderà in Occidente tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2020, ossia PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.