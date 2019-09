Atelier Ryza: ottima partenza in Giappone, vendute 150.000 copie nella prima settimana

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, il JRPG di Gust e Koei Tecmo, ha registrato il miglior lancio di sempre per la serie, con ben 150.000 copie vendute in Giappone nella prima settimana.

Il dato è stato rilevato dal Wall Street Journal che ha aggiunto anche altri dettagli. Secondo il famoso giornale i pre-ordini del gioco hanno superato quelli relativi ai recenti capitoli della serie e le vendite sono state più veloci di qualsiasi altro episodio di Atelier Ryza degli ultimi 22 anni. Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ci porterà a compiere un lungo viaggio insieme a Lent, Tao e Klaudia, i tre ragazzi del villaggio di Razenboden che hanno deciso di fuggire in cerca di avventure.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout è già disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC in Giappone e arriverà in Nord America il 29 settembre, mentre per la versione europea bisognerà attendere il 1 novembre. Nel frattempo, potete leggere le nostre impressioni sul gioco nell'anteprima di Atelier Ryza.