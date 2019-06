Atelier Ryza per PC, PS4 e Switch: ecco le prime immagini e informazioni sulla storia

Le alte sfere di Koei Tecmo ci mostrano le primissime immagini di Atelier Ryza, la nuova avventura in salsa JRPG della storica casa di sviluppo giapponese di Gust.

Le nuove immagini di gioco e i bozzetti preparatori dedicati alle ambientazioni e ai personaggi del titolo accompagnano la pubblicazione del sito ufficiale di Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and the Secret Hideout, dal quale apprendiamo tutta una serie di informazioni sulla storia che farà da contorno alle nostre azioni insieme a Lent, Tao e Klaudia.

La trama di Atelier Ryza verterà attorno alle vicende vissute da tre ragazzi che "scoprono" qualcosa che non hanno mai visto: la storia partirà dal villaggio di Razenboden, il luogo natale dei tre protagonisti. Annoiati dalla vita che conducono sull'isola di Kuken, i tre fuggiranno dal loro villaggio per esplorare le regioni più pericolose del loro mondo.

Il sistema di gioco di Atelier Ryza trarrà spunto dall'inesauribile curiosità dei protagonisti per proporci una pletora di mosse e di abilità da acquisire ed evolvere progredendo nella storia: molti di questi poteri avranno a che fare con l'Alchimia, una disciplina appresa dagli anziani del villaggio di Razenboden per preparare i più giovani alla futura comparsa di una minaccia esterna non meglio specificata.

Il lancio giapponese di Atelier Ryza è previsto per il 26 settembre su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch: la versione occidentale del nuovo JRPG di Koei Tecmo dovrebbe essere disponibile sulle medesime piattaforme entro e non oltre la prima metà del 2020, o magari già dalla fine del 2019 se il titolo riscuoterà in madrepatria il successo sperato da Gust.