Atelier Ryza, vorreste il doppiaggio inglese? Koei-Tecmo chiede l'opinione dei giocatori

Dopo quello dedicato a Wo Long Fallen Dynasty, Koei-Tecmo propone alla sua community un nuovo sondaggio con cui i giocatori possono dar voce alle proprie richieste per il prosieguo della serie JRPG di Atelier Ryza.

Sebbene si sia rivelato un titolo di alto valore, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key ha deluso diversi utenti per aver proposto il solo doppiaggio in lingua giapponese. Per quanto ben si presti all'aspetto grafico in stile anime della serie, è comprensibile che molti utenti occidentali opterebbero per un doppiaggio inglese, se solo fosse disponibile tra le opioni del gioco.

Il sondaggio, che potete consultare e compilare a questo indirizzo, chiede ai giocatori europei informazioni sul doppiaggio vocale inglese e sul ruolo delle localizzazioni. Le domande in elenco chiedono quanto importante sia che un gioco venga tradotto nella propria lingua, o quantomeno in una lingua che il giocatore capisca. La società è inoltre interessata sapere se questo aspetto possa attivamente influenzare l'eventuale acquisto del prodotto. Ricordiamo che l'ultimo gioco di Atelier con doppiaggio inglese è stato Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey, risalente al 2017.

Il resto del sondaggio pone altre domande generiche su Atelier Ryza 3, chiedendo i motivi dell'acquisto, e le impressioni che i giocatori hanno avuto al termine dell'esperienza di gioco. In un ultimo interessante punto, Koei-Tecmo domanda ai suoi fan quali titoli del suo catalogo vorrebbero veder inserito all'interno di servizi in abbonamento, probabilment facendo implicito riferimento a Xbox Game Pass e PlayStation Plus.

