Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream: ecco il trailer con data d'uscita

Tra i tanti annunci che le aziende stanno facendo in occasione del Tokyo Game Show 2021 troviamo anche Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, nuovo titolo targato Koei Tecmo e in sviluppo presso il team Gust.

Svelato con un trailer, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream è il secondo capitolo dello spin-off della celebre serie, il quale ci permetterà di scoprire la seconda parte delle avventure di Sophie e Plachta, protagoniste del primo Mysterious Dream. Nel corso del filmato è possibile conoscere alcuni dei personaggi del gioco e osservare in movimento le dinamiche di gameplay. Ad accompagnare la pubblicazione del trailer troviamo anche l'annuncio della data d'uscita ufficiale del gioco, che stando a quanto dichiarato dal publisher raggiungerà gli scaffali dei negozi europei a partire dal prossimo 25 febbraio 2022 e sarà disponibile solo su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC (tramite Steam).

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul nuovo capitolo della serie e prima di lasciarvi al filmato tratto dalla versione PS4, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione di Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book.