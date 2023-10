Atlas Fallen accoglie l'FSR 2 su PC, PS5 e Xbox Series X con la prima patch

Trascorso oltre un mese dal suo debutto, Atlas Fallen accoglie il suo primo aggiornamento. Gli sviluppatori di Deck13 Interactive si sono dedicati soprattutto al risolvimento di svariati errori tecnici, ma ha anche introdotto una feature che farà la felicità dei possessori del gioco sia su console che su PC.

Come ci rivela il changelog dell'Update 1 di Atlas Fallen, l'action game ispirato a Horizon e God of War accoglie l'arrivo di AMD FSR 2, che potrà essere abilitato sia su PC che su console PlayStation 5 e Xbox Series X. Il team tedesco ha precisato che la feature non è attualmente disponibile su Xbox Series S, ma verrà aggiunta in futuro.

Il resto dell'aggiornamento è utile a risolvere una lunga serie di bug segnalati dai giocatori nel corso di queste settimane, e vanno a toccare tanto il gameplay quanto l'aspetto visivo, l'interfaccia utente e così via. Sono inoltre introdotti dei fix per alcuni casi crash, ed è stato migliorato l'aspetto grafico del gioco grazie all'incremento del Level of Detail e della Draw Distance. Potete ricavare ulteriori informazioni sulla patch seguendo questo indirizzo.

Se invece siete interessati ad approfondire l'action game di Deck13 e Focus Entertainment in tutti i suoi aspetti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Atlas Fallen.