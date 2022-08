Atlas Fallen è il nuovo action GDR di Deck13: l'annuncio alla Gamescom 2022

Focus Entertainment e Deck13 Interactive hanno approfittato della vetrina mediatica offerta dall'Opening Night Live della Gamescom 2022 per presentare al mondo Atlas Fallen, nuovo action GDR di stampo fantasy.

Sviluppato dagli autori di Lords of the Fallen e The Surge, Atlas Fallen è un gioco di ruolo d'azione che accompagnerà i videogiocatori in un semi-open world ricco di antichi misteri e minacce d'ogni sorta. Il trailer dell'annuncio, che potete visionare in apertura di notizia, presenta un mondo desertico e due misteriosi guerrieri mentre combattono con delle creature leggendarie adoperando armi infuse con i poteri della sabbia. L'avventura potrà essere affrontata in solitaria oppure interamente in compagnia con un amico.

"Risorgi dalla polvere e libera l'umanità dall'oppressione degli dei corrotti. Scivola sulle sabbie di una terra senza tempo, piena di pericoli remoti, misteri e frammenti del passato. Dai la caccia a mostri leggendari usando potenti armi mutaforma e devastanti abilità potenziate dalle sabbie in combattimenti spettacolari e avvincenti. Cerca e raccogli l'essenza dei tuoi nemici per sviluppare il tuo stile di gioco personale, forgiando una nuova era per l'umanità in una campagna in solitaria o interamente in cooperativa".

Atlas Fallen è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con una finestra di lancio momentaneamente fissata in un generico 2023. Nell'attesa, per non perderlo di vista, potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri su Steam, PlayStation Store e Xbox Store.