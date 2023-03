Atlas Fallen: l'action ispirato a God of War al centro del nuovo gameplay trailer

Nel corso del pomeriggio è stato pubblicato un nuovo trailer di Atlas Fallen che presenta per la prima volta al pubblico il gameplay dell'action ispirato a produzioni Sony come Horizon e God of War.

Il filmato in questione è molto breve, ma permette di vedere in movimento il gioco in piccole sequenze di gameplay. Come si può notare, Atlas Fallen è ambientato in un open world liberamente esplorabile dal protagonista, che dispone di alcune abilità di movimento che gli consentono di muoversi agilmente fra le aree desertiche. Ovviamente anche le fasi di combattimento rivestono una certa importanza nell'economia di gioco e, a tal proposito, pare che il grosso protagonista sia in grado di affrontare i suoi nemici con l'ausilio di tre strumenti di morte.

Dunecleaver è la classica arma pesante che, all'occasione, può assumere forme diverse per meglio adattarsi al contesto: più nello specifico, questo pezzo dell'arsenale del protagonista può diventare un'ascia oppure un martello. C'è poi Sandwhip, che è un ibrido tra spada e frusta che permette di combattere in modo agile e veloce. Chi vuole concentrarsi sul singolo bersaglio può invece ripiegare su Knuckledust, che è un possente tirapugni.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra un po' d'azione, vi ricordiamo che qualche giorno fa è stata annunciata la data d'uscita di Atlas Fallen, che approderà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 16 maggio 2023.