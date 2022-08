Atlas Fallen: un nuovo action RPG dagli autori di The Surge... ci è piaciuto?

Abbiamo visto in azione alla Gamescom 2022 Atlas Fallen, un Action RPG dagli autori di The Surge. E' presto per tirare le somme ma possiamo darvi le prime impressioni sul progetto.

Abbandonati i ritmi più lenti e compassati che hanno contraddistinto la serie di The Surge, i ragazzi di Deck13 (noti anche per aver realizzato l'originale Lords of the Fallen) abbraccia una formula di gioco più frenetica e adrenalinica per plasmare la sua nuova avventura. Nella prova di Atlas Fallen su cui abbiamo posato lo sguardo ha evidenziato un sistema di combattimento più spettacolare e non più strettamente ancorato agli stilemi del genere soulslike, forse mai interiorizzato appieno dal team di sviluppo.

Anche dal punto di vista dell'ambientazione siamo molto lontani dal mondo futuristico di The Surge: gli sviluppatori hanno puntato su un fantasy "middle-age", e quindi più vicino ai canoni classici con la presenza di mostri e magie dall'aspetto generalmente familiare. L'art design non ci ha colpiti in maniera particolare in questa anteprima, tuttavia è ancora presto per emettere sentenze, soprattutto dal momento che ci è stata mostrata una sola area desertica che lasciava poco spazio a degli spunti fantasiosi.

Il cambio di passo per Deck13 è tangibile ma Atlas Fallen ci lascia ancora con un senso di incertezza: serviranno altre prove per comprendere appieno il nuovo action game ispirato a God of War e Horizon. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Atlas Fallen.