Atlas Fallen: data d'uscita per l'action ispirato a God of War

A distanza di qualche mese dal rinvio di Atlas Fallen, il team di sviluppo ha confermato ufficialmente sui social la data di lancio dell'action RPG ispirato ad alcune delle più importanti esclusive PlayStation.

Il nuovo progetto in lavorazione presso Deck13, team di sviluppo noto al pubblico per aver dato i natali a Lords of the Fallen e The Surge, approderà sugli scaffali dei negozi fisici e digitali di tutto il mondo a partire dal prossimo 16 maggio 2023. In tale giorno, i videogiocatori potranno acquistare il titolo esclusivamente su PC e console di ultima generazione, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sebbene l'annuncio sia stato accompagnato da quattro immagini che ci permettono di osservare più nel dettaglio i mostri e i personaggi di questo gioco che strizza l'occhio a Horizon e God of War, al momento non è possibile vedere il gameplay in azione: sappiate però che il publisher ha confermato che manca pochissimo al debutto del gameplay trailer, che ci permetterà finalmente di vedere i guerrieri in movimento negli scenari desertici.

In attesa di saperne di più sui contenuti e sul combat system, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete provare una lunga anteprima dedicata ad Atlas Fallen a cura di Giuseppe Arace.