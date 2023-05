Atlas Fallen: il DLC svelato da un leak del Ministero dell'Economia tedesco

Atlas Fallen, il nuovo action-RPG di Deck13 Interactive, finisce vittima di un leak che svela i piani post-lancio del gioco. Questa volta la fuga di notizie non è ad opera di insider o "gole profonde", ma direttamente del Ministero dell'Economia tedesco.

Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente da Deck13, il DLC di Atlas Fallen è stato confermato da dei documenti diffusi dal Ministero dell'Economia tedesco, che contribuisce con i suoi stanziamenti di fondi a supportare l'industria videoludica e le compagnia di sviluppo. Avendo ricoperto un ruolo nel finanziamento di Atlas Fallen (sono stati versati 1,09 milioni di euro), il governo tedesco ha diffuso pubblicamente alcune informazioni di cui Deck13 non aveva ancora parlato.

Si tratta nello specifico del DLC Atlas Fallen: The Wielder of Gods, un'espansione in programma per il lancio a febbraio del prossimo anno, dunque ad alcuni mesi di distanza dal debutto del gioco base, fissato per il mese di agosto. Al momento non ci sono commenti da parte di Deck13 e Focus Home Interactive, ma ci aspettiamo a questo punto un aggiornamento ufficiale nel breve termine.

Nel ricordarvi l'esordio dell'action game atteso per il 10 agosto di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Atlas Fallen per tutti gli approfondimenti sul nuovo titolo curato dagli autori di The Surge.