Atlas Fallen farà faville in cooperativa: nuovi dettagli sul GDR fantasy

Con il lancio di Atlas Fallen rinviato in estate, Deck13 punta a rendere ancora più profonda e stratificata l'esperienza ludica di questo ambizioso action GDR. Dalle colonne di WCCFtech, il Game Director Jan Klose si è soffermato sull'importanza della cooperativa nell'economica di gioco complessiva di Atlas Fallen.

L'esponente della software house tedesca entra nel merito del lavoro svolto da Deck13 per evolvere e arricchire l'esperienza offerta dalla cooperativa: "Io stesso sono un amante dei giochi cooperativi e, come tale, odio tutti quegli aspetti che rovinano il divertimento della coop. Giocando ad Atlas Fallen, ad esempio, il secondo giocatore può fare tutto ciò che è a disposizione del primo giocatore (a parte impostare le regole del server), può trovare il bottino, iniziare i combattimenti contro i boss, parlare con i personaggi secondari e completare le missioni. È tutto condiviso, dai progressi al bottino ricevuto. Certo, ci saranno regole di matchmaking da rispettare, ma principalmente entrambi i giocatori vivranno la medesima esperienza, anche per quanto riguarda i filmati. Essì, perché nei filmati si vedrà se si gioca da soli o in cooperativa, è strato tremendamente difficile ottenere questo risultato ma siamo contenti di esserci riusciti perché contribuisce a rendere ancora più immersiva l'esperienza coop".

Anche dal punto di vista del gameplay, afferma Klose, la cooperativa di Atlas Fallen 'farà faville': giocando in compagnia di un amico, ad esempio, lo spawn dei nemici sarà più frequente e in gruppi più numerosi. Molti dei poteri e degli attacchi speciali sbloccabili dagli utenti, inoltre, sono stati progettati appositamente per la modalità cooperativa, ad esempio gli incantesimi curativi ad area per rigenerare la salute del proprio alter-ego e del suo compagno di squadra. A detta del Game Director di Deck13, i giocatori sperimenteranno diverse build per adattare il proprio equipaggiamento a quello del compagno incontrato di volta in volta nelle sessioni cooperative.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che il nuovo GDR fantasy di Deck13 è atteso al lancio per il 10 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Atlas Fallen, azione e avventura tra le sabbie bollenti.