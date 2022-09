Atlas Fallen è fresco di reveal ma è già stato rinviato! Le ultime sul GDR di Deck13

Sono trascorse due settimane dall'annuncio di Atlas Fallen, eppure è già tempo di rinvii per il GDR fantasy di Deck13! A darne conferma è il report condiviso da Focus Entertainment per delineare la Roadmap 2022/2023 dell'editore europeo.

In un particolare passaggio della nota diramata per annunciare la partnership con gli studi Mundfish e lo slittamento di Atomic Heart, i rappresentanti di Focus Entertainment spiegano infatti che "il nostro gruppo prevede di lanciare nella primavera del 2023 Atlas Fallen per dare agli studi Deck13 tutti il tempo necessario per esprimere il pieno potenziale di questa nuova proprietà intellettuale".

Al netto della delusione per questo rinvio, vale però la pena sottolineare che all'annuncio di Atlas Fallen il team di Deck13 ha specificato che l'ambizioso GDR ispirato a God of War e Horizon avrebbe comunque visto la luce "nel primo trimestre del 2023". La conferma da parte di Focus Entertainment del posticipo alla primavera del prossimo anno, di conseguenza, potrebbe tradursi in un rinvio di non più di tre-quattro mesi dalla finestra di commercializzazione originaria. Staremo a vedere.

In attesa di saperne di più su quest'avventura fantasy, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sull'action GDR Atlas Fallen, il nuovo progetto degli autori di The Surge e Lords of the Fallen.