Atlas Fallen: il gameplay del GDR fantasy non ha più segreti nel nuovo video

Con ancora negli occhi le scene del Gameplay Reveal di Atlas Fallen, i ragazzi di Deck13 ci reimmergono nelle atmosfere fantasy del loro prossimo action GDR ispirato a God of War e Horizon con un nuovo video pieno di dettagli sul sistema di combattimento.

A farci da Cicerone tra gli aspetti più dirimenti dell'offerta ludica plasmata dagli autori di The Surge ci pensa Jan Klose: il Creative Director di Deck13 prende spunto dal Gameplay Reveal per soffermarsi sulla grande libertà d'azione e movimento su cui si baserà il combat system di Atlas Fallen, il cui lancio è previsto più avanti nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Klose parte dal presupposto che "abbiamo un mondo di gioco con un'agilità fantastica. Ma a cosa serve tutta questa agilità? Beh, il nostro intento non è solamente quello di sfruttarla per il combat system, ma anche per l'esplorazione della mappa. Gran parte dell'esperienza di gameplay deriva proprio dall'agilità, dalla verticalità e dall'esplorazione".

Per l'esponente di Deck13, saranno questi aspetti a consentire agli appassionati del genere di sperimentare un gameplay ancora più profondo e immersivo: "Il mondo di Atlas Fallen è pieno zeppo di attività, oggetti e storie da scoprire, per questo incoraggiamo i giocatori a servirsi dell'agilità del proprio personaggio per esplorare la mappa. Ad ogni modo, starà agli utenti decidere autonomamente come approcciarsi al gameplay e a quale ritmo affrontare l'avventura, ma di certo avranno l'opportunità di sfruttare l'agilità dei movimenti e del combat system per trovare sempre cose interessanti e immergersi in un mondo davvero molto, molto profondo".

Prima di lasciarvi ai commenti, e al video approfondimento che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro ultimo speciale su Atlas Fallen, l'action GDR tra le sabbie bollenti.