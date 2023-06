Atlas Fallen: gameplay e open world nella video panoramica del GDR fantasy

Riprendiamo il nostro viggio alla scoperta dei segreti del gameplay di Atlas Fallen con la nuova video panoramica da oltre 5 minuti confezionata da Deck13 per immergerci nelle atmosfere e nei contenuti di questo ambizioso GDR open world.

Forti dell'esperienza maturata dando forma alla serie action soulslike di The Surge, gli sviluppatori teutonici proveranno a offrire ai fan del genere un impianto ludico particolarmente fluido, con personaggi caratterizzati da una grande agilità e, con essa, da un combat system reattivo.

Il tema dell'agilità del protagonista viene ripreso da Deck13 per descrivere il lavoro svolto nella realizzazione del mondo di gioco, uno scenario tanto ampio e 'verticale' da obbligare il nostro eroe a fare appello ai suoi poteri per raggiungere aree altrimenti inaccessibili e sorprendere gli avversari balzandogli addosso da postazioni sopraelevate.

Il mondo di gioco di Atlas Fallen, sempre a detta degli autori tedeschi, sarà pieno di attività, oggetti speciali e storie da scoprire, con una spiccata propensione alla libertà d'azione e di esplorazione: starà ai giocatori decidere di volta in volta quali missioni svolgere e come approcciarsi ai combattimenti, merito dell'ampio ventaglio di abilità, equipaggiamenti e tecniche da far acquisire al proprio alter-ego. E questo, per tacere della componente cooperativa di Atlas Fallen che correrà lungo tutta la campagna principale per renderla ancora più immersiva e divertente.

Prima di lasciarvi al nuovo video approfondimento di Deck13 e Focus Entertainment, vi ricordiamo ce il lancio di Atlas Fallen è atteso per il 10 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.