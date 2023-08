Atlas Fallen è imminente: il gameplay avanzato vi aiuta ad ingannare l'attesa

Manca ormai davvero poco all'esordio di Atlas Fallen su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: il nuovo Action/RPG di Deck13 Interactive verrà pubblicato il prossimo 10 agosto 2023, e nel frattempo per rendere più leggera l'attesa un ulteriore filmato sul sistema di combattimento arriva ad allietare i fan.

Il nuovo trailer Advanced Gameplay è piuttosto breve ma intenso, e ci dà una panoramica piuttosto chiara di tutte le abilità ed i poteri più sofisticati a disposizione dei giocatori nelle fasi più avanzate dell'avventura, quando le ostilità da affrontare si faranno ancora più temibili e sarà dunque necessario ricorrere alle tecniche migliori per riuscire a sopravvivere all'offensiva nemica. Non si tratta inoltre dell'unico trailer incentrato sul sistema di combattimento pubblicato in tempi recenti dal publisher Focus Entertainment: già nelle scorse settimane un video sugli spettacolari combattimenti di Atlas Fallen aveva fatto la sua comparsa in rete, dandoci un altro assaggio della giocabilità messa a punto da Deck13 per la sua nuova opera.

In attesa dunque di mettere le mani sopra il gioco completo a partire dal 10 agosto, non perdetevi nemmeno il trailer Lord of the Sands di Atlas Fallen, che ci mostra la possibilità di fare letteralmente surf tra le sabbie in modo così da muoversi con maggiore rapidità attraverso gli scenari di gioco.