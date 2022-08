Atlas Fallen ispirato a God of War e Horizon, dettagli sui livelli di difficoltà

Tra le sorprese dell'Opening Night Live della GamesCom 2022 c'è stato anche Atlas Fallen, il nuovo Action/RPG prodotto da Focus Entertainment e sviluppato da Deck13, che ha attirato l'attenzione per il suo evocativo mondo desertico e le sue atmosfere epiche.

L'uscita dell'opera su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S è ancora lontana essendo al momento fissata per un generico 2023, tuttavia gli autori stanno già cominciando a rivelare più dettagli su Atlas Fallen, concentrandosi in particolare sulle sue fonti d'ispirazione. Anzitutto, il game design director Jeremy Hartvick conferma che il nuovo progetto non si baserà sui Soulslike come accaduto con i due episodi di The Surge e con il primo Lords of the Fallen sempre realizzati da Deck13. Al contrario, il gioco "prende ispirazione da God of War e da Horizon", rivela Harvick.

Pur non essendoci influenze dai Soulslike, comunque, il designer assicura che sarà ugualmente presente un grado di sfida pensato per i giocatori "maggiormente abituati ai giochi sviluppati in precedenza dalla nostra compagnia". Atlas Fallen offrirà infatti tre livelli di difficoltà, pensati per una nutrita schiera di giocatori: l'Adventure Mode è concepito per venire incontro alle esigenze di chi vuole godersi la storia ed il gameplay senza grossi pensieri, mentre la modalità Normale richiederà ai giocatori di imparare combo, salire di livello e assimilare le basi del combat system. Infine, l'opzione Difficile renderà necessario in aggiunta di studiare con attenzione le build e conoscere bene tutti i poteri a disposizione dei protagonisti.

Per quanto riguarda invece il combat system, sulle pagine del PlayStagion Blog Hartvick spiega che "si basa principalmente su velocità e fluidità", ed è impostato in maniera del tutto diversa rispetto a quanto visto nei loro precedenti giochi. "Abbiamo insistito con convinzione verso il perfezionamento del sistema di gestione del personaggio e del suo moveset, così da consentire ai giocatori di approcciarsi ai combattimenti come preferiscono", aggiunge il director.

Cosa ne pensate? Atlas Fallen ha attirato la vostra attenzione?