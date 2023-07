Atlas Fallen: il 'lato combattivo' del GDR fantasy nel video sulle armi

Alla recente video panoramica di Atlas Fallen tra gameplay e open world s'aggiunge un nuovo filmato dimostrativo che mostra la grande varietà di armi sbloccabili dall'eroe del prossimo GDR fantasy targato Deck13 e Focus Entertainment.

Nel trailer propostoci dagli sviluppatori di The Surge, gli appassionati del genere possono familiarizzare con l'ampia rosa di equipaggiamenti che andranno a caratterizzare il combat system di Atlas Fallen.

Il tema dell'agilità fulminea del protagonista e della reattività del sistema di combattimento, più volte citato in questi mesi da Deck13 come perno dell'esperienza di gioco da vivere nella loro prossima avventura, viene ripreso nel nuovo video grazie alla grande reattività degli attacchi e delle mosse da padroneggiare utilizzando il ricco arsenale dell'eroe. Dalle spade alle fruste, passando per i pugnali, le asce bipenne e i guanti con poteri elementali, il nostro alter-ego avrà numerosi strumenti a disposizione per avere la meglio sulle creature e sui cavalieri oscuri che popolano l'open world.

Il lancio di Atlas Fallen è previsto per il 10 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Volete saperne di più sull'ultimo action ruolistico di Deck13? Sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Atlas Fallen, azione e avventura tra le sabbie bollenti.