Atlas Fallen: personalizzazione al potere nel nuovo video gameplay

Dopo aver svelato i segreti del gameplay di Atlas Fallen, i ragazzi di Deck13 ci trasportano ancora una volta tra le sabbie infuocate del loro prossimo GDR fantasy per descrivere i tanti aspetti legati alla personalizzazione e all'evoluzione dell'equipaggiamento.

La casa di sviluppo tedesca coglie l'occasione per illustrare i numerosi attributi e poteri dei set di armatura da acquisire nel corso dell'avventura: ogni set di equipaggiamento vanta numerosi slot per customizzazioni e potenziamenti da applicare tramite tessuti, piastre, accessori, pietre magiche e altro.

Come ogni moderno GDR 'all'occidentale' che si rispetti, naturalmente anche Atlas Fallen proporrà un complesso sistema di trasmogrificazione che consentirà ai giocatori di modificare completamente l'aspetto della propria armatura senza intervenire sulle abilità, sui bonus specifici e sui potenziamenti applicati agli slot. Sempre nel trailer viene fatto presente ai giocatori che l'esplorazione open world premierà i più curiosi con mappe del tesoro, indizi e consigli per scoprire nuovi set di armature ed equipaggiamenti ancora più rari... a patto ovviamente di riuscire a strapparli dalle grinfie delle creature leggendarie a difesa di questi antichissimi manufatti.

Il lancio della nuova avventura action ruolistica degli autori di The Surge è previsto per il 10 agosto solo su piattaforme di ultima generazione, e quindi esclusivamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per ingannarne l'attesa, vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere il nostro speciale su Atlas Fallen, azione e avventura tra le sabbie bollenti.