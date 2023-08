Atlas Fallen, pronti a combattere? Il trailer di lancio del nuovo action-GDR di Deck13

Dopo aver offerto la propria interpretazione del sotto-genere souls con titoli come Lords of the Fallen (2014) e The Surge, Deck13 propone un nuovo action-GDR ambientato tra le dune del deserto. Atlas Fallen è da oggi disponibile su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e si scatena nel suo trailer di lancio.

Ispirato a titoli come God of War e Horizon di Sony più che ai Souls di FromSoftware, Atlas Fallen si caratterizza per un'esperienza di gameplay altamente frenetica e spettacolare, arricchita da un combat system dinamico e un sistema di movimento agile e immediato. Nelle ambientazioni desertiche di Atlas Fallen ci imbatteremo in pericoli antichi, misteri e frammenti del passato. Nei panni del nostro abile combattente affronteremo mostri leggendari, usando potenti armi mutaforma e devastanti abilità alimentate dalla sabbia in combattimenti spettacolari.

Il gioco è disponibile per l'acquisto anche nella sua Limited Edition, con cui ottenete il gioco sulla piattaforma di vostra scelta (PlayStation 5, Xbox Series X|S o Steam via codice digitale), una Steelbook, un poster, e il Pack DLC The Ruin Rising.

Lasciandovi alla visione del trailer che potete gustarvi in cima alla notizia, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Atlas Fallen per approfondire tutti gli aspetti dell'ultima fatica di Deck13.