Atlas Fallen rinviato, il gioco non esce a maggio ma arriverà in piena estate

Il publisher Focus Entertainment ha annunciato che Atlas Fallen, il nuovo gioco dello studio Deck13 Interactive, è stato rinviato con l'obiettivo di raggiungere un livello qualitativo più alto e consegnare ai giocatori un gioco capace di non deludere le aspettative.

Deck13 ha bisogno di più tempo per raggiungere gli obiettivi prefissati, il gioco è comparso lo scorso weekend al PAX East ricevendo una accoglienza positiva da pubblico e critica, tuttavia publisher e studio si sono resi conto di aver bisogno di più tempo per raggiungere appieno la propria visione.

Per questo motivo Atlas Fallen non uscirà a maggio come inizialmente previsto ma arriverà nei negozi solamente il 10 agosto 2023, dunque in piena estate. Focus Entertainment resta focalizzato sulle proprie uscite per il 2023/2024, oltre ad Atlas Fallen il publisher pubblicherà anche Aliens Dark Descent di Tindalos Interactive, Banishers Ghost of New Eden insieme a DON’T NOD e Warhammer 40,000 Space Marine 2 di Saber Interactive.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra anteprima di Atlas Fallen, il gioco ci ha convinto per quanto riguarda vari aspetti anche se necessita ancora di piccole migliorie, il tempo extra permetterà allo studio di tarare meglio la produzione così da pubblicare un gioco che rispecchi al 100% le idee e la creatività del team di sviluppo.