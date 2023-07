Atlas Fallen: i segreti del gameplay nel nuovo video 'Dietro le Sabbie'

A nemmeno ventiquattr'ore di distanza dalla pubblicazione dei Requisiti Minimi e Raccomandati di Atlas Fallen, i ragazzi di Deck13 confezionano un nuovo video approfondimento che descrive la grafica, i contenuti e il gameplay del GDR open world.

Il nuovo filmato 'dietro le sabbie' datoci in pasto da Focus Entertainment e dalla software house tedesca ci aiuta così a familiarizzare con gli elementi ludici, tecnici e artistici che andranno a caratterizzare quest'avventura action ruolistica in salsa fantasy.

Ad accompagnare le ricche scene di gameplay del nuovo trailer troviamo anche le dichiarazioni dei membri più importanti del team di sviluppo teutonico, grazie ai quali possiamo immergersi nelle atmosfere di Atlas Fallen e intuire gli sforzi profusi da Deck13 e Focus Entertainment per concretizzare questa visione creativa che ci porterà a esplorare deserti infuocati per combattere creature leggendarie.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo filmato di approfondimento di Atlas Fallen, non prima però di ricordarvi che l'action GDR a mondo aperto degli autori di The Surge è previsto al lancio per l'ormai non troppo lontano 10 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece volete saperne di più su questo progetto, potete sempre rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro speciale su Atlas Fallen, azione e avventura tra le sabbie bollenti.