Atlas Fallen: il nuovo trailer è tutto incentrato sugli spettacolari combattimenti

Dopo averci dato un assaggio delle opzioni di personalizzazione che avremo in Atlas Fallen, il publisher Focus Entertainment e gli sviluppatori di Deck13 ci parlano del combat system del nuovo action game 'desertico" curato dagli autori di Lords of the Fallen (2014) e The Surge.

Deliberatamente ispirato a titoli come God of War e Horizon, il sistema di combattimento di Atlas Fallen viene descritto da Deck13 come "veloce, agile e intenso" e consentirà ai giocatori di abbattere le creature del deserto nel modo che riterranno più opportuno. Durante l'avventura saremo infatti liberi di scegliere quale tipo di arma prediligere, se puntare sul combattimento ravvicinato o a distanza e così via. Le armi in Atlas Fallen cambiano durante l'utilizzo, diventando più grandi e potenti, rendendo le fasi di gameplay dinamiche e ricche di adrenalina.

Il sistema di combattimento di Atlas Fallen nasconde delle meccaniche particolarmente interessanti, prima fra tutte il Momentum Gauge. Si tratta di una barra che riempiremo inanellando la nostra serie di attacchi, rendendo progressivamente le nostre armi sempre più potenti. L'altro lato della medaglia, tuttavia, è che diventeremo mano a mano sempre più fragili e deboli agli attacchi nemici, così da rendere il nostro combattente una sorta di "glass cannon".

Il filmato ci illustra inoltre le Essence Stones, oggetti tramite cui potremo scatenare delle tempeste di sabbia, evocare dei giganteschi martelli dal cielo, posizionare trappole, e altre particolari abilità offensive. Trovate tutti gli ulteriori dettagli all'interno del trailer che potete gustarvi in apertura.

Lasciandovi alla visione, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Atlas Fallen, nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 10 agosto.