Atlas Fallen: nel trailer Lord of the Sands si fa surf sulla sabbia

Successivamente agli spettacolari combattimenti dell'ultimo trailer di Atlas Fallen, il publisher Focus Entertainment e lo sviluppatore Deck13 Interactive pubblicano un nuovo video dal titolo "Lord of the Sands".

Un anziano saggio, aleggiando la mano sopra una sfera di cristallo, prevede un futuro nefasto e pronuncia parole profetiche con toni sempre più cupi e catastrofici, fin quando una visione non cambia tutto..."Surfing"?

Ebbene sì, la rivelazione nella sfera del cristallo anticipa la capacità del protagonista di Atlas Fallen di fare surf sulle dune insabbiate per spostarsi più rapidamente durante l'esplorazione dello scenario. Queste rinnovate capacità di movimento gli hanno fatto guadagnare il titolo di "Lord of the Sands".

In questo nuovo ed epico gioco di ruolo d'azione fantasy, oltre a esplorare la mappa e i suoi paesaggi mozzafiato per arrivare ai nostri obiettivi, dovremo combattere creature leggendarie in scontri ad alto livello di adrenalina.

La personalizzazione dei poteri in Atlas Fallen è una meccanica con la quale dovremo acquisire familiarità per farci largo nelle sabbie e conquistare la vittoria nelle numerose battaglia che ci attendono.

Vi ricordiamo che Atlas Fallen uscirà per PlayStation 5, Xbox Series e PC (Steam) il 10 agosto. Qualora desideriate giocarlo su quest'ultima piattaforma, potete consultare i requisiti minimi e consigliati per Atlas Fallen su PC.