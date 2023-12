Atlas Fallen, vendite deludenti ma Focus non demorde: supporto confermato per il 2024

L'action GDR tra combattimenti e surf sulle dune, Atlas Fallen, è uno dei temi 'scottanti' del nuovo report finanziario di Focus Entertainment: il publisher francese certifica i deludenti risultati commerciali dell'avventura ruolistica di Deck13 ma allontana lo spettro della fine prematura del supporto.

In più passaggi del rendiconto finanziario pubblicato da Focus Entertainment, l'editore transalpino non nasconde la propria delusione per i risultati commerciali ottenuti da Atlas Fallen, senza però entrare nel merito dell'effettiva distanza dalle previsioni di vendita iniziali.

Nel rivolgersi ai propri azionisti e investitori, ad ogni modo, i vertici di Focus Entertainment ritengono che "il contributo alle entrate derivante dalle vendite di Atlas Fallen sarà molto limitato nella seconda metà dell'anno fiscale 2023/2024". Per quanto concerne l'impegno a breve-medio termine di Deck13 nel supporto post-lancio, nel documento condiviso da Focus si legge che "una versione migliorata e nuovi contenuti saranno rilasciati nella prima metà dell'anno fiscale 2024/2025".

In base a quanto sostenuto da Focus Entertainment, quindi, nel corso del prossimo anno assisteremo al lancio di contenuti inediti e di una non meglio precisata 'versione migliorata' dell'action GDR di Deck13, che andranno ad aggiungersi agli interventi già compiuti dalla software house tedesca come quello per la patch di ottobre che ha introdotto il supporto a FSR 2 di Atlas Fallen su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.