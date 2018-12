Atlas: il nuovo aggiornamento non ferma il review bombing su Steam

I programmatori di Studio Wildcard corrono ai ripari e, sull'onda delle critiche mosse dagli acquirenti della prima ora di Atlas, pubblicano un nuovo aggiornamento che risolve alcune delle problematiche incontrate dagli utenti del loro sandbox a tema piratesco.

L'update che porta Atlas alla versione 7.8 tampona infatti il 95% dei crash della versione di lancio e migliora le prestazioni e la stabilità dei server. Un po' poco, considerando le enormi discrepanze che continuano a sussistere tra l'esperienza di gioco offerta dal titolo rispetto a quanto pubblicizzato dagli sviluppatori statunitensi con le immagini promozionali e, soprattutto, con il filmato di presentazione mostrato nel corso dei The Game Awards 2018.

La pagina Steam di Atlas, infatti, continua ad essere subissata di recensioni negative: nonostante il gioco debba essere considerato un successo commerciale in virtù del numero di utenti che lo ha acquistato su PC e continua a popolarne i server, nel momento in cui scriviamo il rapporto tra giudizi negativi e positivi rimane impietosamente ancorato sul 70 a 30 in favore dei pollici versi.

Per ricucire il rapporto con la propria community, i vertici di Studio Wildcard hanno voluto scusarsi pubblicamente e spiegare con una lettera aperta indirizzata a tutti gli acquirenti di Atlas che "in occasioni simili, tra la foga dei momenti che precedono il lancio di un titolo multiplayer e la necessità di preparare a dovere l'intera infrastruttura di rete aziendale, è davvero facile perdere di vista il quadro generale che dovrebbe cominciare e concludersi con la comunicazione ai giocatori".

"La nostra priorità numero uno è quella di affrontare i problemi di stabilità del netcode e lo faremo con aggiornamenti regolari", spiegano i PR della casa di sviluppo di Kirkland aggiungendo che "apprezziamo davvero la pazienza e il supporto datoci durante questo periodo di lancio e intendiamo dimostrare la nostra gratitudine attraverso update continui e aggiornamenti che risolvano i problemi riscontrati e migliorino Atlas sia nel breve che nel lungo termine".