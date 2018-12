Atlas: i veri trailer di gioco smentiscono i filmati promozionali

Il gestore del canale YouTube di Blackbird sta ricevendo il plauso della community di Atlas (e di ARK) per la sua illuminante video comparativa che mette a confronto i filmati ufficiali che hanno accompagnato il lancio del sandbox piratesco di Studio Wildcard con la vera offerta di gioco del titolo.

L'esperimento di Blackbird, realizzato traendo spunto dalle sessioni in livestreaming tenute su Twitch dagli acquirenti della prima ora di Atlas, punta il dito contro la campagna promozionale di Studio Wildcard e mostra quanto artificiosi possano essere i filmati e le immagini che continuano tuttora a pubblicizzare il titolo su Steam.

Dai glitch alle gravi lacune nelle animazioni degli NPC e delle creature che popolano questo microcosmo di bucanieri virtuali, gli spunti di riflessione offerti da Blackbird sono parecchi e di certo non aiutano i vertici di Wildcard a riconciliarsi col proprio pubblico.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, non accennano a placarsi le polemiche di chi reputa ingiusta la commercializzazione di Atlas in virtù della sua evidente natura di reskin (per non dire di mod "total conversion") di ARK Survival Evolved e continua a tempestare di recensioni negative la pagina Steam del titolo anche a causa delle gravi carenze grafiche e dei problemi riscontrabili nella versione attualmente disponibile in Accesso Anticipato.



Date un'occhiata alla video comparativa di Blackbird tra i "veri" e i "finti" video di Atlas e sentitevi pure liberi di illustrarci il vostro punto di vista e dirci cosa ne pensate al riguardo.