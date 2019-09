ATLAS: il sandbox piratesco degli autori di ARK si prepara a salpare su Xbox One

Durante la puntata settembrina di Inside Xbox, gli autori di Studio Wildcard hanno confermato il loro impegno sulla trasposizione di ATLAS per Xbox One attraverso un video in cinematica che mostra l'edizione console, rigorosamente in Game Preview, del loro ambizioso e controverso sandbox piratesco.

Presentato ufficialmente nel corso della passata edizione dei The Game Awards, il progetto di ATLAS è stato lanciato poco dopo su Steam per poi essere subissato di critiche da parte di chi, giustamente o meno, ritiene che il titolo sia solo una "mod a pagamento" di ARK, anch'esso realizzato da Studio Wildcard.

In questi mesi, gli sviluppatori statunitensi si sono rimboccati le maniche e hanno arricchito l'arcipelago digitale della loro avventura a mondo aperto con aggiornamenti minori che, a detta degli stessi boss di Wildcard, serviranno a porre le basi per il Mega Update che arriverà in coincidenza dell'approdo di ATLAS su Xbox One. L'aggiornamento maggiore che darà inizio alla fase Game Preview del titolo dovrebbe introdurre il supporto al Cross-Play e, di conseguenza, la "perfetta parità" tra la versione PC e quella Xbox One sotto il profilo dei contenuti offerti.

Il trailer in cinematica (con sprazzi di scene di gameplay autentiche... si spera!) mostrato durante l'Inside Xbox fissa perciò al prossimo 8 ottobre il lancio della versione in "accesso anticipato" di ATLAS per Xbox One S e Xbox One X.