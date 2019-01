Atlas: server USA invaso da carri armati e aerei da guerra!

Nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 gennaio, l'account Steam di un amministratore di Atlas è stato violato da un non meglio specificato utente che ha approfittato dell'occasione per attaccare gli utenti del server USA con balene, carri armati e persino aerei da guerra.

Accortisi del furto dell'account e del caos generato dal malintenzionato, gli altri amministratori del controverso sandbox a tema piratesco di Studio Wildcard hanno arginato la falla e riportato la situazione alla normalità attraverso un ripristino dei server nordamericani di Atlas.

"Quest'oggi, l'account Steam di un admin è stato compromesso e utilizzato per causare qualche danno sulla nostra rete PvP ufficiale di server nordamericani", ha confermato un alto dirigente della software house di Grapeshot Games che collabora con Wildcard allo sviluppo di Atlas, chiarendo però che "questo non è stato causato da un hack, né da un exploit o dall'utilizzo di un programma di terze parti. Abbiamo preso le misure appropriate per garantire che ciò non accada di nuovo in futuro".

La goliardata compiuta dall'utente che ha trasformato per qualche ora l'arcipelago digitale di Atlas in un bizzarro campo di battaglia a metà strada tra un teatro bellico moderno e una schermaglia rinascimentale di cappa e spada ha scatenato l'ilarità di coloro che hanno avuto la "fortuna" di assistere all'insolito evento. I due video che trovate in calce alla notizia testimoniano il fattaccio e le reazioni avute da chi, giocando ad Atlas, ha registrato il momento dell'insolito attacco con carri armati e aerei da guerra.